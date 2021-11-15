UUİ acil yörünge değiştirdi: Uzay'daki çöplük problemi büyüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ - International Space Station) bulunanlar için hareketli hareketli anlar yaşandı. Science Alert sitesindeki bilgilere göre UUİ, geçen hafta acil yörünge değişikliğine gitti.

Astronot ve kozmonotların bulunduğu UUİ'nin acil yörünge değişikliğinin sebebi ise enkaz çöpleri. Çin'in 2007 yılın da imha ettiği Fengyun-1C uydusuna ait enkazlar UUİ'nin yörüngesine girdi.

Bu nedenle ortaya çarpışma tehlikesi çıktı. Bu nedenle NASA ve Roskosmos astronotları ve kozmonotları güvenli bir yörüngeye çekme kararı aldı.

Fengyun-1C füzeyle imha edildiğinde Uzay'a 3500'den fazla parça dağıldı. Bu parçaların bir kısmı UUİ'nin yörüngesinde dolaşıyor. Çarpışmayı önlemek için istasyona kilitlenen Rus ikmal aracı roketlerini ateşledi.

Altı dakika süren bu ateşleme nedeniyle UUİ'nin hızı saniyede 0.7 metre (saatte 2500 kilometre) artış gösterdi. Aynı şekilde UUİ'in yörüngesi yaklaşık 1.2 kilometre yukarı çıktı.

UUİ normal şartlarda yerden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bulunuyor. UUİ'nin normal hızı saniyede 7.66 kilometre (saatte 27 bin km'den fazla) dolaylarında.

UUİ'deki robotik kolda mart ayında hasar meydana gelmişti. Bu hasarın sebebi ise bir uzay çöpünün robotik kala çarpmasıydı. UUİ 23 yıllık görev süresinde yaklaşık 30 büyük tehlike çarpma tehlikesi yaşadı. Bunların üçü 2020'de oldu.

UZAY KALABALIKLAŞIYOR

Birçok ülke yıllardır Uzay'a gönderdikleri ürünleri orada bırakıyor. Zaman içerisinde gönderilen parçalar bir çöplük yörüngesi oluşturmuş durumda. Uzay'da halihazırda 5 binden fazla uydu bulunuyor.

Sadece SpaceX, Starlink projesi kapsamında 2 binden fazla uyduyu Uzay'a bıraktı. Bu projede ilk hedef 12 bin uydu ancak şirket bu sayının 40 bine çıkabileceğini de söylüyor.

330 MİLYONDAN FAZLA UZAY ÇÖPÜ



Avrupa Uzay Ajansı'nın bünyesinde Uzay Çöpü Ofisi kuruldu. Bu ofisten yapılan açıklamaya göre uzayda 330 fazla çöp kalıntısı bulunmakta.

Bunlardan 330 milyonu 1 mm - 1 cm çapı arasında. Yaklaşık 1 milyonu ise 1 cm - 10 cm çapında. Ofisin hesabına göre Dünya'nın etrafında çapı 10 cm'den büyük olan çöp sayısı ise yaklaşık 36 bin 500.

UUİi, Dünya yörüngesindeki en büyük insan yapımı nesne. Bu da onu tehlikelere daha açık hale getiriyor.

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15/11/2021 09:16