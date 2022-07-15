Uvanç trafik kazası geçirdi

Mağusa Türk Gücü futbolcusu Uvanç Recaioğlu'nun dün akşam geçirdiği trafik kazasında sağ kalçası çıktı.

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15/07/2022

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Uvanç trafik kazası geçirdi

Mağusa Türk Gücü futbolcusu Uvanç Recaioğlu'nun dün akşam geçirdiği trafik kazasında sağ kalçası çıktı.

Mart ayında çapraz bağının kopması nedeniyle sezonu kapayan ve ameliyat olan genç futbolcu takımla salon çalışmalarına başlamıştı.

Dörtyol Türkmenköy yolunda dün akşam aracıyla kendi şeridinde giderken karşı yönden gelen arabanın çarpması sonucu yaralanan Uvanç, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerde sağ kalçasının çıktığı, darbe anında kalçasında küçük bir kırık tespit edilen Uvanç'a operasyon yapılacağı açıklandı.

Doktorunun verdiği bilgiye göre başarılı futbolcu 1,5 ay sonra düz koşulara başlayabilecek.

15/07/2022 15:19
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TAGS: Uvanç Recaioğlu
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