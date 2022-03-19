Uvanç'a ön çapraz bağ operasyonu

Mağusa Türk Gücü'nde sakatlıkların yarattığı sıkıntı Uvanç Recaioğlu ile devam etti.

Çanakkale'den bu sezon transfer edilen Uvanç sakatlandıktan sonra yapılan muayenede ön çapraz bağının koptuğu ve menisküs yırtığı bulunduğu açıklanmıştı.

İstanbul'da yapılan ameliyatla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle "Bugün başarılı sporcularımızdan Uvanç Recaioğlu sağlık sponsorumuz Memorial Bahçelievler Hastahanesi'nde ön çapraz bağ ve menüsküs yırtığı ameliyatı geçirmiştir. Sporcumuz Uvanç Recaioğlu’na geçmiş olsun der en kısa zamanda daha güçlü şekilde aramıza dönmesini diliyoruz.

Sporcumuza sağlık sponsorumuz olan Memorial Hastahanesi doktorlarından Prof.Dr. Mustafa Kürklü tarafından ameliyat yapılmış olup doktorumuza, sağlık sponsorumuz Memorial Hastahanesine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz."

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19/03/2022 17:00