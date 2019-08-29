Vadili’de bugün saat 06.00 sıralarında Zanlı Hüseyin Duran üvey amcasının eşine cinsel saldırıda bulundu. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesinde Yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şehadet verenTahkikat Memuru Bilal Yarıcıoğlu şehadetinde, Zanlı Hüseyin Duran ‘ın 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 06.00’da Vadili’de üvey amcasının eşi olan F.A’nın evinin kapısını açıp girdikten sonra yatak odasında yatağında yüzüstü yatan müşteki F.A’nın sırt kısmını elleri ile okşayarak ve boyun kısmını öpmeye çalışarak cinsel saldırıda bulunduğu esnada F.A tarafından fark edildiğini aktardı. Şikayetçinin karşı koyması üzerine yastık ile yüzünü gizleyip evden çıkan zanlı Hüseyin Duran’ın şikayet üzerine polis tarafından tutuklandığını aktaran Yarıcıoğlu, zanlı ile müştekinin evlerinin birbirlerine 3-4 metre mesafede bulunduğunu belirtti.Şikâyet üzerine olay yerine gidilerek soruşturma başlatıldığını aktaran Yarıcıoğlu şikâyetçinin verdiği ifadede zanlının yüzünü görememiş olsa da konuşmasından, saçlarının uzunluğundan, vücut yapısı ve davranışlarından 16 yıldır tanıdığı zanlıyı rahatça teşhis edebildiğini ifade ettiğini aktardı. İki aile arasından 30 yıldan beri husumet ve geçimsizlik olduğunu değinen tahkikat memuru tahkikatın salimen devam edebilmesi için zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti. Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)