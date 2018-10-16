Uyarı grevi askıya alındı

KTÖS, 23 okulda, 36 öğretmenin eksik olması nedeniyle bugün başlattığı uyarı grevini askıya aldı. Sendika, Eğitim Bakanlığı’nın taleplerini haklı bularak, öğretmen eksikliği olan okullara atama yapmaya başladığını kaydederek, “Tüm okulların öğretmen eksikliğinin tamamlanmasına olanak sağlamak amacı ile başlatmış olduğumuz grevleri 1 günlük süre ile askıya almış olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı açıklamada, bugün başlayan öğretmen atama sürecinin kesintiye uğraması halinde 18 Ekim Perşembe günü, belirlenen okullar çerçevesinde uyarı grevinin devam edeceğini söyledi.