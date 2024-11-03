Uydu görüntüleri, Çin'in “gizemli gemisini” yakaladı

Çin'in donanma kapasitesini artırmak için "gizemli bir gemi inşa ettiği" öne sürülüyor.

Savunma teknolojisiyle ilgili haberler yayımlayan War Zone sitesi, Kaliforniya merkezli Planet Labs şirketinin ağustos ve eylülde çektiği uydu görüntülerini inceledi.

Haberde, Guangdong eyaletine bağlı Longxue Adası'nda yer alan Guangzhou Shipyard International tersanesinde Çin'in yeni bir uçak gemisi inşa ettiği savunuluyor.

Bunun bir amfibi saldırı gemisi ya da uçuş güvertesine sahip bir uçak gemisi olabileceği de iddia ediliyor.

ABD donanmasından emekli komutan Thomas Shugart, geminin Çin Sahil Güvenlik bünyesinde görev yapabileceğini, bazı helikopter ve drone operasyonlarında kullanılabileceğini söylüyor.

Yaklaşık 200 metre uzunluğa ve 40 metre genişliğe sahip geminin, Çin donanmasındaki Type075'e benzediğine de dikkat çekiliyor. Amfibi saldırı gemisi Type075, büyük bir helikopter pistine sahip.

Diğer yandan Çin donanmasının araştırma amaçlı inşa ettiği bazı gemileri askeri saldırılara destek verecek şekilde tasarladığı da savunuluyor. Shugart, yeni geminin de "sivil-askeri" özellikte olabileceğine işaret ediyor.

Amerikan komutan, Çin donanmasının son dönemde Hint-Pasifik'teki nüfuzunu artırmak için kendisini geliştirdiğine dikkat çekerek şunları söylüyor:

Hava araçlarının hareketini kolaylaştıracak bir platforma sahip olmak, Çin Sahil Güvenlik güçlerinin, Güney Çin Denizi'nin güneyindeki ve potansiyel olarak Tayvan'ın doğusundaki uzak sularda gözetleme kabiliyetini artıracaktır.

Bunlara ek olarak Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, Çin donanmasının Type 076 gemisinin inşaasında ilerleme kaydettiğini aktarıyor.

Düşünce kuruluşu, Planet Labs'in çektiği 27 Eylül tarihli bir uydu fotoğrafında, geminin inşaasının büyük kısmının tamamlandığına işaret ediyor.

Amerikan medya kuruluşu CNN'in aktardığına göre, 260 metre uzunluğa ve 52 metre genişliğe sahip araç, dünyanın en büyük amfibi saldırı gemisi.