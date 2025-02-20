Uygun ödeme planları ile ev sahibi olabilirsiniz

50 yıldan fazladır Kuzey Kıbrıs’ta inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Noyanlar Şirketler Grubu 2025 yılında da halkımızı ev sahibi yapmak için kolları sıvadı.

İskele bölgesi Long Beach Sahiline sadece 600 metre uzaklıkta bulunan ve Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli projelerinden olan OCEAN LIFE Residence 3’üncü etap Lansmana özel sadece 10.000 pound peşinat, tam 90 ay vade, faizsiz, bankasız ve üstelik %7 kira garantisi ile müşterilerini bekliyor.

Geniş balkonlara sahip ister stüdyo, ister 1+1, isterseniz 2+1 dairelere şimdiden sahip olma şansını yakalamak sizlere bir telefon kadar yakın.

Noyanlar ayrıca hale hazırda Mağusa’dan Karpaz’a ve Geçitkale’ye kadar bulunan 14 projesinde de bütçenize uygun ödeme planları ve kampanyaları ile halkının yanında olduğu mesajını veriyor.

Sizler için en iyi imkanlara https://www.noyanlar.com/tr adresinden ulaşabilirsiniz.