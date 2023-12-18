Uyku araştırması: Alarmı ertelemek hayatınızı kurtarabilir

Dondurucu bir aralık sabahında erteleme butonuna basıp yorgana sarınarak fazladan 5 dakika keyif çatma lüksünü herkes sever.

Öte yandan bilim insanları bu kritik dakikaların hayatınızı kurtarmanıza da katkı sağlayabileceğini keşfediyor.

Çin'in Nanjing Tıp Üniversitesi'nden bilim insanları, yoğun çalışmayla geçen tipik bir hafta boyunca uykusuz kalsa da hafta sonu fazladan iki saat uyumayı başaran kişilerin kalp krizi veya felç geçirme ihtimalinin yüzde 63 daha düşük olduğunu tespit etti.

3 bin 400 kişinin takip edildiği uyku döngüsü çalışmasında bunun aksine, iş haftası boyunca gecede 6 saatten az uyuyan ve hafta sonları kestirmeyen çalışanların kardiyovasküler hastalık riskinin daha yüksek olduğu da tespit edildi.

Araştırmacılar "Hafta sonundaki telafi uykusu, özellikle hafta içi kısa süre uyuyanlarda anjina, felç ve kalp hastalığı riskinin düşük olmasıyla [da] ilişkili" dedi.

Araştırma uykunun sadece fizyolojik dinlenme değil, aynı zamanda kardiyovasküler sağlık üzerinde de derin etkileri olduğunu gösteriyor.

Onlarca yıldır yapılan araştırmalar, alarmı ertelemenin hem uyku hem de beynin uyanma yeteneği üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini öne sürerken doktorlar bunun yerine derin ve kesintisiz uykuyu tavsiye ediyordu.

Journal of Sleep Research'te yayımlanan yeni bir çalışmada, alarmı ertelemenin ne kadar yaygın olduğu ve bu davranışın uyku, uykulu olma hali, ruh hali ve beynin bilişsel becerileri üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Araştırmacılar alarmı hiç ertelemeyenlere kıyasla ortalama olarak erteleyenlerin, biraz daha kısa uyuduğunu ve sabahları daha uykulu hissettiğini buldu.

Fakat alarmı ertelemenin, stres hormonu olan kortizol salımı, ruh hali veya gece boyunca alınan uykunun kalitesi üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığını da gördüler.

Başka çalışmalar, fazladan bir ya da iki saat kestirmenin obezite ve depresyonu önleyebileceğini ortaya koyuyor.

Independent