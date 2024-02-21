Uyku bozukluğu ile başa çıkmanın yolları!

Prof. Dr. Levent Öztürk, kişilerin uyku bozukluklarının önde gelen nedenlerinin başında, gece ve gündüz saatlerinin değiştiği mevsim geçişinin geldiğini belirterek, "Uyku bozukluğu iş verimimizi bozar. Çünkü uykumuzu alamadığımızda bütün bilinçsel süreçlerimiz etkileniyor. Kısa süreli, uzun süreli bellek, dikkat, konsantrasyon, odaklanma gibi durumlarda özellikle öğrenciler olumsuz yönde etkilenebilir" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Uyku bozuklukları üzerine araştırmalar yapan Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, iklimsel değişikliklerin günlük yaşamda uyku düzenini etkilediğini, kişilerde depresif bozukluklara neden olabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, açıklamasında, "Mevsim geçişlerinde özellikle uykumuz birkaç sebeple etkilenebilir. Bunlardan bir tanesi gece ve gündüz sürelerinin değişiyor olmasıdır. Yaz döneminde sabah kalktığımız zaman erken saatlerde bile olsa hava aydınlanmış oluyor ve gözümüzden içeri parlak ışık girmektedir. Bu parlak ışık bizim uyku hormonu diye tabir ettiğimiz melatonin hormonunu baskılayarak güne başlamamızı sağlıyor. Yani uyku tamamlanmış oluyor. Fakat kış dönemlerinde sabah kalktığımız zaman hava karanlık olduğu için bu etkiden yararlanamıyoruz. Bu durumda ne yapmak lazım? Hemen yataktan çıkıp ışıkları açarak kendimize banyoya atabiliriz veya gözümüzden içeri parlak ışık girmesini sağlayabiliriz. Böylece uyku mahmurluğunu kısa bir süre içerinde atmamız mümkün olacaktır" dedi.