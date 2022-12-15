Uykuda gelen patlama ölüme neden oluyor

Çok nadir gibi görülen patlayan kafa sendromu, geçtiğimiz günlerde bir kadının ölümüne yol açtı. Derin uyku sırasında duyulan patlama sesleri korku ve panik anını tetikliyor. Beyin aniden kitlenerek önce felce sonra ölüme yol açıyor. Uzmanlar uykuda gelen bu paylamanın yol açtığı ölümün aslında çok belirgin belirtileri olduğunun altını çizdi.

Bilim literatüründe Parasomniler adı verilen uyku hastalıklarından biri olan patlayan kafa sendromu, kişinin yüksek miktarda maruz kaldığı stres sonrası ortaya çıkar.

PATLAYAN KAFA SENDROMU NEDİR?

Kısaltılmışı EHS olan patlayan kafa sendromu, uyku geçişi sırasından önceki adımda fiziksel bir hareketle kendini ortaya çıkartır. Uyku geçişi esnasında kişinin istemsiz davranışları patlayan kafa sendromunun ilk belirtisidir. Kişi o sırada yüksek orada duyusal şok geçirmekte. Kafa içinde aniden duyulan gök gürültüsü ve patlama sesleri beynin işlevsel fonksiyonunu hareketlendirir.

Nadir görülen ve zararsız gibi görünen bu hastalığın en korkutucu yönü ise beynin kendisini kitlemesidir. Çünkü bu noktadan sonra sessiz bir ölüm meydana gelebilir. Kas sistemindeki kasılmalar sinirleri gerginleştirir. Sinirlerin gerilmesi ufak tefek damar patlamalarına yol açar.

Kulak içi ses düzeninde bozukluk, uyku apnesi, ruhsal bozukluklar patlayan kafa sendromuna yol açar.

Kesin bir tedavi türü yoktur. Ancak neden olacağı ruhsal sorunlar tedavi edilir. Beynin uyuşması ve uyku düzeni için ilaçlar verilir. Uyku nöbetleri geçirenler ise gözlem altında tutulur.

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15/12/2022 23:22