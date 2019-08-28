Uykuyu kaçıran yiyecekler

Mışıl mışıl bir uykuya dalmak ve deliksiz uyumak için akşam yemeğinde bu yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. İşte o yiyecekler...

Sarımsak, acı biber ve öteki baharatlar mide yanması yapabilir. Bunun sonucunda mide yanması gece boyunca devam ederek sizi hastalıkla birlikte uykusuzluğa sürükleyebilir.

Soğan, şişkinlik ve gaza sebep olmasının yanı sıra mide asidini de artırır. Bu yüzden akşam yemeğinde çok fazla soğan tüketilmesini uzmanlar tavsiye etmiyor.

Fasulye, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası gibi gaz yapan sebzeler akşam yemeğinde tüketilmemeli. Gece boyunca sancıya neden olan bu besinler ne yazık ki sağlıklı uykuyu da elinizden alır.