Uyurken cep telefonunu şarj ederseniz ne olur?

Trafikteyken telefon pilinin kırmızıya döndüğünü görmek kesinlikle bir büyükşehir kabusu! E-postalarınızı şimdi nasıl kontrol edeceksiniz? Ya da az önce aklınızdan geçirdiğiniz eğlenceli Tweet’i düşük piliniz ile nasıl göndereceksiniz?

Bunun için telefonunuzu bir gecede şarj etmek basit bir çözüm gibi görünebilir, uyandığınızda şarjınız full ve kullanıma hazırdır. Ancak bu, her zaman doğru bir eylem değildir.

Uzmanlar, şarja takılı bir telefon ile uyumanın aslında bizim için kötü olabileceği konusunda uyarıyor.

Bir eko-mimari firması olan Gale & Snowden'dan David Gale'e göre, sinir sistemimiz oldukça düşük voltajlı bir elektrikle çalışıyor.

"Beynimiz, kaslarımıza mesaj göndermek için elektrik kullanıyor. Şarja takılı bir telefon ise uyku esnasında yoğun gözlenen bu sürece kolayca müdahale edebiliyor" diyor, Gale.

MailOnline ise konu hakkında “Örneğin bazı insanlar şarjdaki bir telefonunun veya başka bir elektrikli ürünün yakınında uyumakta zorlanabilir” diyerek Gale’in görüşlerini destekliyor.

Uyku sırasında yatağınıza veya yastıklarınızın altına şarjlı telefon yerleştirmemek de ayrıca önemlidir, çünkü bu beyninizde büyük hasarlara yol açabilir.

Bunun nedeni, telefon prize takılıyken pilin ısınması ve beyin fonksiyonları ile reaksiyona girmesidir.

Tüketici ilişkileri uzmanı Dominic Littlewood'a göre, telefonunuzu şarj olurken bir tabağa yerleştirmeyi denemelisiniz. Tabak, ısıyı yoğunlukla kendi içine çekeceği için siz bu esnada daha rahat bir uyku sürebilirsiniz.

Tüm bunlara ek olarak, telefonu gece boyu şarj etmek yalnız insan sağlığına değil, telefon bataryasına da bir o kadar zarar veriyor. Uzmanlar bununla ilgili olarak telefonunuzu her zaman %100 şarj etmemenizi öneriyor.

Web sitelerindeki çeşitli yorumlara göre telefonun uzun süre ve sürekli şarjda kalması, pilinin ömrünü kısaltıyor. Haberden alınacak mesaj çok açık; hem kendinizin hem de telefon bataryanızın sağlığını düşünün ve telefonunuzu gece boyu şarj etmek için zahmet etmeyin, bunun yerine iyi ve derin bir gece uykusunun tadını çıkarmayı deneyin!

02/01/2020 15:40