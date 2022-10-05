Uyuşturucu alışverişine suçüstü

Bir ihbarı değerlendiren Limasol polisi uyuşturucu alışverişi sırasında suçüstü yaptığı 3 kişiyi tutukladı, 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdi.

Haravgi ve Fileleftheros’un haberine göre pazartesi öğleden sonra 25 yaşındaki bir kişiyi takibe alan polis, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir arabaya yaklaşarak sürücüsüne bir naylon poşet verdiğini saptadı.

Daha sonra durdurularak aranan araçta 1 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu buldu. Daha sonra yapılan aramalarda 1 kilo daha hintkeneviri ve küçük miktarlarda kokain ve hintkeneviri reçinesi, hassas terazi ve 5 adet cep telefonu buldu.

25 yaşındaki Rum’un evinde ve arabasında yapılan aramada ise iki cep telefonu ile içerisinde anabolik madde olduğuna inanılan 61 adet kapsül bulundu. Üç kişiyi tutuklayan polis konuyla ilgili başka kişi ve/veya uyuşturucu madde arıyor.

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05/10/2022 10:57