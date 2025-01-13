Uyuşturucu Bulundurma Davasında Karar: 9 Ay Hapis Cezası

(Kamalı Haber)- Lefkoşa’daki ikametgahında 3 tür uyuşturucu bulunarak tutuklanan 32 yaşındaki Ahmet Aksoy Lefkoşa Kaza Mahkemesinde dün itham edildikten sonra hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık karar öncesi uzun zamandır KKTC’de olduğunu, deport olmak istemediğini söyledi.

İthamda aleyhine getirilen 4 davayı kabul eden sanık, 9 ay hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Cemaller okudu.

Başkan, 22 Ekim 2024 tarihinde 11.00-13.00 saatleri arasında, Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde yaşayan sanığın evinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince arama yapıldığını söyledi. Başkan Cemaller, yapılan aramada 15 adet extacy (MDMA)türü uyuşturucu hap, 2 gram 245 mg ağırlığında kokain ve 727 miligram hintkeneviri madde, bir adet hassas terazi, bulunarak, emare alındığını belirtti. Başkan, tutuklanan sanıkla ilgili yapılan soruşturmada ülkede kaçak yaşam sürdüğünün de tespit edildiğini açıkladı. sanığın ifadesinde 13 yıldır KKTC’de yaşadığını, denetimli serbestlikten yararlanmak istediğini söylediğini kaydeden Başkan, ancak ikamet izinsiz yakalandığı için bu haktan yararlanmayacağını söyledi.

Başkan sanığa ceza takdir ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın 4 davadan suçlu bulunup mahkum edildiğini kaydeden Başkan, uyuşturucu suçlarının ciddi ve yaygın suçlar olduğunu, ağır ceza mahkemesi gündeminde en yaygın suç olarak karşılarına çıktığını dile getirdi. Başkan, sanığın 3 tür uyuşturucuyla yakalandığını belirten Başkan, miktarların cüzi olmasını lehine, kokain ve MDMA gibi tehlikeli türleri tasarruf etmesini ise aleyhine değerlendirdiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymasını ise lehinde değerlendiklerini belirterek,9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.