Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde üç tür ve az miktarda uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından yargılanan Ömer Kumlutepe, Umut Bahçeci ve Amor Buya Kamara hakkındaki dava karara bağlandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Candaş, 5 Ocak 2023 tarihinde saat 17.20 raddelerinde, Gönyeli Belediye zabıta ekibi ile Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli ekipler tarafından Ömer Kumlutepe ’nin kullandığı, Umut Bahçeci ve Muhammed Dindar’ın yolcu olarak bulunduğu aracın şüphe üzerine durdurulup arama yapıldığını anımsattı.

Yargıç, araçta yapılan aramada 5 gram hintkeneviri, 3 buçuk gram sentetik cannabionid, bir gram kokain ve 3 adet hassas terazi bulunduğunu ifade etti. Yargıç, Bahçeci’nin polisi görünce siyah bir çantayı camdan attığını, çantanın emare alındığını ve içerisinde 10 gram hintkeneviri, 5 gram kokain ve hassas terazi tespit edildiğini söyledi.

Uyuşturucu suçlarının yaygınlaştığını, toplumu tehdit ettiğini belirten yargıç, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıç Tutku Candaş, Ömer Kumlutepe ve Amor Buya Kamara’nın aracında birden fazla türde uyuşturucu bulunmasını aleyhlerine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Gençlerin uyuşturucuya kötü arkadaş çevrelerinde alıştığını söyleyen Candaş, davayla ilgili tüm olguları değerlendirdiklerini belirtti. Sanıkların 10 aydır cezaevinde yargılanmayı beklediklerini, davalarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koyduklarını kaydeden yargıç, bu hususların lehlerine değerlendirildiğini ifade etti.

Candaş, sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek, Ömer Kumlutepe’ye iki yıl, Umut Bahçeci’ye bir yıl 6 ay, Kamara’ya ise 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)