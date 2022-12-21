Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

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21/12/2022

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Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alt geçit altına bırakılan 220 gram uyuşturucuyu teslim alan Ali Nur Rahman’ın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç okudu. Soytaç sanığın kendi ikrarı, huzurumuzdaki olgu ve emareler doğrultusunda itham edildiği davalardan suçlu bulur mahkum ettiklerini belirtti. Soytaç, sanığın öğrenci vizesi ile ülkeye gelip, kısa süre içinde uyuşturucu ithal ederek, satışını planlamasını aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.   (Kamalı Haber)  

21/12/2022 12:47
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TAGS: Ali Nur Rahman
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