Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Lefkoşa’da meydana gelen 20 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, 2 kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 180 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ile yakalanan Sheriff Mukhtar Kadı’nın aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Başkan Aksun açıkladı. Aksun, sanık Sheriff Mukhtar Kadı’nın işlediği suçların uzun süreli hapis cezası öngören çok ciddi suçlardan olduğunun altını çizdi. Aksun, sanığın tasarruf ettiği hintkenevirinin 2 kilonun üzerinde oluşunu, para karşılığında uyuşturucuların yer değiştirmesini sağlama niyetini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, kamu menfaati gereği bu tür suçlara mahkûmiyet verilirken caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini ve bu nedenle sanığı mahkûm olduğu suçlardan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

(Kamalı Haber)

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27/09/2021 14:23