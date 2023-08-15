Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen Beyaz OK operasyonunda bir kiloya yakın uyuşturucuyla tutuklanan zanlı Andreas Georgiou hakkındaki dava karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanık aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Barkın, sanığın Kuzey Kıbrıs’a 983 gram uyuşturucu ithal ettiğini belirterek, bunun cüzi bir miktar olmadığını belirtti. Barkın, uyuşturucu suçlarının günden güne arttığını, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaştığını ifade etti. Yargıç Barkın, uyuşturucu suçlarının başla suçlara basamak oluşturduğunu ifade etti. Barkın, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi.

Yargıç Barkın, sanığı yargılandığı suçlardan mahkum ederken, tüm olguları değerlendirdiklerini açıkladı. Barkın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı olan sanığın cezasını ailesinden uzakta çekeceğini, sabıkasız ve genç bir kimse olduğunu, bu huşuları dikkate aldıklarını belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değine Barkın, kamu yararı ön planda tutularak sanığa oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

25 Mart 2023 tarihinde saat 18:30 raddelerinde kullandığı PBK 675 plakalı araç Kermiya bölgesinde tespit edilen Andreas Georgiou, Narkotik polisleri tarafından durdurulmak istediği sırada aracı polislerin üzerine sürüp, polis aracına çarpıp olay mahallinden kaçmaya çalışmıştı. Sanık, polisler tarafından önce havaya sonra da aracın sol arka lastik kısmına tabanca ile ateş açılmasına rağmen kaçmaya devam etmişti.

Sanık, öğretmenler Caddesi-Gönyeli üzerinde bulunan bir petrol istasyonu içerisinde tespit edilmiş, polislere direnç gösterip bu kez yaya olarak kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilip tutuklanmıştı. Sanığın kullanımında bulunan PBK 675 plakalı araç içerisinde yapılan kontrolde 983 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunmuştu. (Kamalı Haber)