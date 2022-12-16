Uyuşturucu davasında karar açıklandı

Lefkoşa-Girne anayolunda 28 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen Şahin Operasyonu’nda ele geçirilen yüklü miktardaki uyuşturucuyla ilgili dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Murat Yıldırım, 5 yıl 6 ay hapse mahkûm edilirken, bir gram uyuşturucu tasarrufu suçundan yargılanan Çağrı Güneş 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Çağrı Güneş, aldığı ceza ile yattıkları sayılarak cezaevinden tahliye edildi. Operasyonda daha önce tutuklanan Devrim Can Güneş ise beraat etti.

Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı, Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile aldığı kararı Kıdemli Yargıç Mine G. Ozankaya açıkladı.

Ozankaya, sanık Murat Yıldırım’ın uyuşturucuları ithal eden lider pozisyonundaki bir baron olduğunu söyledi.

Ozankaya, sanığın ithal edilen uyuşturucunun piyasaya sürümünde önemli bir rol üstlendiğini, birçok kişinin zehirlenmesine neden olduğunu belirtti.

Yargıç Ozankaya, Yıldırım’ın aracı olmasını, organize olarak çalışmasını aleyhine ağırlaştırıcı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ozankaya, toplumsal bir sorun haline gelen uyuşturucu madde suçlarını işleyenlere ibret verici ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

(Kamalı Haber)

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16/12/2022 18:55