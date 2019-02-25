Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!

Lokmacı Kara Sınır Kapısı’nda 3 Ocak’ta KKTC’ye geçiş yapan ve tasarrufunda 81 gram 31 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Güney Kıbrıs’ta sakin Palwinder Singh, 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla itham edilen sanık, suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın bugünkü karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Hüdaverdi, sanığın kurye olarak 35 Euro karşılığında kendini kullandırarak 81 gram 310 miligram ağırlığında hintkeneviri tür uyuşturucu maddeyi ithal ettiğini kaydetti. Hüdaverdi, sanığın ithal ettiği uyuşturucu maddenin kişisel kullanım miktarının çok üzerinde oluşunu sanığın aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile iki buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.