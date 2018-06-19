Uyuşturucu durdurulamıyor

Lefkoşa’da kullanımında bulunan araçla trafik kazası yapan O.A.’nın (E-25) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, alkol ve uyuşturucu testi için alınan idrar ve kan örnekleri üzerinde yapılan tetkik sonucu, adı edilenin idrarında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi. Olay, 9 Haziran’da meydana geldi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İnşaattan hırsızlık yapan 1 kişi tutuklandı

Bağlıköy yolu üzerinde bulunan Mustafa Özüer’eait inşaat içerisinde muhafaza edilen 1 spiral makinesi, 1 harç karıştırma makinesi ve 1 fayans kesme makinesi çalındı.

15 Haziran 08.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-38) tutuklandı.

Lefkoşa’da sahtekarlıkla para temini

Lefkoşa'da G.M.(E-26), kredi kartına para yatırması halinde limitinin açılacağını ve 11 bin Euro para çekerek, borcunu ödeyeceğini söyleyerek Şerife Özsoy’dan sahtekarlıkla 5 bin TL nakit para temin etmekten tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzinsiz döviz bürosu işlettiler

Gazimağusa’da 2015 - 2018 tarihleri arasında A.S.R. (E-34) ve A. A.’nın (K-36) Rad Trading Ltd. isimli iş yerlerinde, ilgili bakanlıktan gerekli izin alınmadan döviz bürosu olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Bahse konu iş yeri sahipleri tutuklandı.

Lefkoşa simya tahlil laboratuvarında yangın

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Simya Tahlil Laboratuvarı’ndabugün saat 08.00 sıralarında, muhtemelen elektrik fişinin fazla ısınmasından dolayı yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bir adet klima iç ünitesi ile muhtelif tahlil cihazları, araç ve gereçleri yanarak zarar gördü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.