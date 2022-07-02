Uyuşturucu hap tasarrufu ve satışından bir kişi tutuklandı

 Gazimağusa’da bir kişi uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tasarrufu ve satışı gerekçesiyle tutuklandı.

ads ads ads
02/07/2022

ads
ads
Uyuşturucu hap tasarrufu ve satışından bir kişi tutuklandı

 Gazimağusa’da bir kişi uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tasarrufu ve satışı gerekçesiyle tutuklandı.

 Polisten verilen bilgiye göre isminin baş harfleri M.D.(E-23) olan bir kişinin üzerinde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 115 adet tam, 6 adet yarım hap; uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 5 bin 950 TL para bulundu.

02/07/2022 11:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: uyuşturucu, haber, kıbrıs, hap
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.