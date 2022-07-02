Uyuşturucu hap tasarrufu ve satışından bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir kişi uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tasarrufu ve satışı gerekçesiyle tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre isminin baş harfleri M.D.(E-23) olan bir kişinin üzerinde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 115 adet tam, 6 adet yarım hap; uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 5 bin 950 TL para bulundu.

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02/07/2022 11:50