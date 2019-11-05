Uyuşturucu içip kaza yaptı

Gazimağusa, dün Salamis Caddesi üzerinde JR 835 plakalı araç sürücüsü Ertuğrul Öksüz’ ün sebep olduğu ve KG.222, JB.534 ve ME.333 plakalı araçların hasar gördüğü trafik kazasında Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altında bulunduğu esnada kaza öncesi uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden JR.835 araç sürücüsü Ertuğrul Öksüz (E-21) polis tarafından tutuklandı.

Zanlı bugün 5.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Meselenin tahkikatını üstlenen polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili yemin tahtında mahkemeye bilgi aktardı. Kavaz şahadetinde bir trafik kazası sonucu bu olayın ortaya çıktığına değindi. Kaza sonrası aracında baygın bulunan ve ambulansla hastaneye kaldırılan zanlının kaza öncesi uyuşturucu madde kullandığına dair beyanı üzerine tutuklandığını aktardı. Zanlının verdiği gönüllü ifadesinde kaza esnasında isim ile soyadını verdiği ve aranmakta olan bir şahıs ile birlikte seyahat ettiğini ve öncesinde birlikte uyuşturucu madde kullandıkları itiraf ettiğini belirten Kavaz bu şahsın aranmakta olduğunu söyledi. Kaza sonrası zanlıdan kan örneğinin de temin edildiğine vurgu yapan tahkikat memuru kan örneğinin incelenmesi için ilgili birime gönderildiğini söyledi.

Zanlının el konulan cep telefonunda aranmakta olan şahıs ile ilgili olarak aralarında uyuşturucu madde alışverişi ile ilgili olarak birtakım yazışmalar tespit edildiğini söyleyen Kavaz telefondaki araştırmaların devam etmekte olduğunu ve cep telefonunun incelenmek üzere PGM ne gönderileceğini aktardı.

Meselenin yeni olduğuna, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınacak ifadeler de olduğuna değinen Kavaz tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Ayrıca savunma avukatının talebi üzerine kıdemli yargıç epilepsi hastası olan zanlının doktor kontrolünden geçirilmesini emretti. (MHA)

05/11/2019 15:00