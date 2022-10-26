Uyuşturucu ile geldi tutuklandı!

Lefkoşa Ercan Havalimanı'nda KKTC'ye giriş yapan 42 yaşındaki şahısın üzerinde 50 gr uyuşturucu bulundu. Bahse konu şahıs ve bağlantısı olduğu tesip edilen bir kişi de tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 25.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’ye giriş yapan Z.A.(K-42)’nın üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 50 gram ağırlığında methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.D.(E-50) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



26/10/2022 10:30