Ercan'a gelen yolcunun bavulundaki uyuşturucu dedektör köpekle saptandı
27/07/2024
Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan bir yolcunun bavulundaki uyuşturucu, dedektör köpek tarafından saptandı.
Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre bugün saat 10.00 sıralarında, Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan D.J.S.'ye (E-46) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu valizinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.
D.J.S. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.27/07/2024 16:14