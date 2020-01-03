Uyuşturucu ile geldi, yakalandı

Ülkeye Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile turist olarak gelen zanlı Mehmet Kocagöz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Kocagöz’ün 02.01.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığını ve narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

03/01/2020 16:50