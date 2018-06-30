Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Bedesten’de Etkinlik Düzenledi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü çerçevesinde Lefkoşa Bedesten’de etkinlik düzenledi.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlünden verilen bilgiye göre, Komisyon Başkanı Hasan Karaokçu gecede yaptığı açıklamada, çok dar kadro ve imkanlarlatoplumdaki farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla etkinlikler düzenlediklerini, bilimsel araştırmalar yaptıklarını; madde bağımlılığı ile ilgili eğitimin liselerde müfredata girmesi ve Merkezi Cezaevi’nde eğitim verilmesi, bağımlılara ve ailelere destek verilmesi çalışmaları yaptıklarını, Lefkoşa Surları içerisinde çocuklara yönelik olarak “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” isminde proje hayata geçirdiklerini kaydetti.



Hasan Karaokçu,yasal alt yapının güçlendirilmesi, uyuşturucuyla mücadelede sıfır düzeyde olan Türkiye ile ilişkilerin çok iyi bir noktaya gelmesi, gençlerin doğru alanlara çekilmesi ve uyuşturucuyla mücadelede sivil toplum örgütleriyle güçlerini birleştirme adına ciddi ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.



“ADIM ATILMASI GEREKEN KONULAR”



Uyuşturucu bağımlılarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon merkezi hayata geçirilmesi, madde bağımlılığıyla ilgili eğitimin ilkokul ve orta okullarda da müfredata dahil edilmesi, Alo Danışmanlık ve Destek Hattı’nın hayata geçirilmesi konusunda da çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaokçu, önümüzdeki dönemde bu konularda da ciddi adımlar atılacağına ilişkin umutlarını dile getirdi.



Karaokçu’nun konuşmasının ardından Uyuşturucuyla Mücadele Haftası çerçevesinde hazırlanan, seslendirmesini Nihan Yücel ve Murat Bodur’un yaptığı film gösterildi ve hayata geçirilecek olan Masal Değirmeni Projesinin tanıtımı yapıldı, Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi altında yapılan “Tiyatro Sporu” etkinliğine katılan çocukların gösterisi sahnelendi ve Gençleri Sanata Teşvik Konseri yer aldı.



Gecede, Komisyonun çalışmalarına paydaş olan kuruluş ve bireylere teşekkür plaketiverildi.