Uyuşturucu ile ülkeye girerken yakalandı!

Ercan Havalimanı’ndan ülkeye uyuşturucu ile giren kişiyi narkotik dedektör köpek yakaladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapan M.Ç.N.’ye (E-28) narkotik dedektör köpek tepki verdi. Köpeğin tepkisi sonucu M.Ç.N.’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri turu uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve bahse konu kişi tutuklandı.