Uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi 4 gün daha tutuklu kalacak

Eski Marinero restoran bölgesindeki ormanlık alanda NB 300 plakalı araç içerisinde tasarruflarında yaklaşık 15 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunduran İrfan Düşer ile arkadaşı Berna Lütfioğlu polis tarafından tutuklanmışlar 25.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Bugün ek tutukluluk talebi için zanlılar yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren tahkikat memuru Gökhan Yıldırım 24.10.19 tarihinde alınan bilgi ışığında zanlıların fiziki takibe alındıklarını ve saat 09.50 raddelerinde mülkiyeti zanlı Berna Lütfioğlu ya ait NB 300 plakalı aracı eski Marinero isimli restoran yakınlarındaki ormanlık alanda tespit ettiklerini aktardı. Zanlıların polisi fark etmesiyle plastik bir kap içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 11 gr ağırlığındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde zanlı araç dışındaki toprak üzerine döküldüğüne ve emare alındığına değinen Yıldırım, sonrasında araç içerisinde yoklama gerçekleştirdiklerini belirtti. Arama sonucunda ön konsoldaki bardaklıkta plastik bir kap içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde ve ön koltuk altında ucu yanık bir adet sarma sigara bularak emare alındığını söyleyen Yıldırım akabinde zanlıları tutukladığını belirtti.

3 günlük süre içerisinde uyuşturucu maddelerin analiz için Devlet Kimya laboratuvarına, kapların ise PGM parmak izi şubesine gönderildiğine vurgu yapan Yıldırım sonuçların henüz gelmediği ve beklenmekte olduğuna söyledi.

Zanlıların mesele ile ilgili herhangi bir beyanda bulunmadıklarını belirten Yıldırım beklenen raporların henüz gelmemesi nedeniyle zanlılar aleyhine 4 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi maksadıyla zanlıların dörder gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

28/10/2019 18:46