Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Cezaevine Gönderildi

Ercan Havalimanı'nda meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Fatih Tekinhatun bugün sabah yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis memuru Görkem Taşlı mahkemeye olguları aktardı. Taşlı, 25 Şubat’ta saat 20.55’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye10 gram ağırlığında uyuşturucu ile giriş̧ yapan zanlının narkotik köpeği Pamir’in tepki vermesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, itiraf içerikli gönüllü̈ ifade veren zanlının, konu maddeyi 23 Şubat’ta Diyarbakır’dan alıp, içmek için KKTC’ye getirdiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini belirterek, 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç̧ Nuray Necdet, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)