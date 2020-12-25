Uyuşturucu ile yakalanan zanlılar teminatla serbest

Beyarmudu’nda önceki gece bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyonda tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve yarım gram hint keneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan M.M.E ile söz konusu uyuşturucu maddeyi M.M.E’ye verdiği tespit edilen ve tasarrufunda hint keneviri ile kokain türü uyuşturucu madde tespit edilen H.A hakkındaki polis soruşturması tamamlandı.

Zanlı M.M.E “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf”, zanlı H.A ise “ Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf” suçlamaları ile yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Mahkeme, zanlı M.M.E ve H.A’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, zanlı M.M.E için KKTC vatandaşı 1 kefilin, zanlı H.A için KKTC vatandaşı 2 kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlıların haftanın 1 günü en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması koşulu ile teminata bağlanarak yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.

DAVALARI KABUL ETTİLER

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Cüneyt Arkın mahkemede verdiği ifadesinde, 22 Aralık 2020 tarihinde bir polis ekibi tarafından yapılan operasyonda M.M.E'nin tasarrufunda içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara, ikametgahında yapılan aramada ise bir miktar hint keneviri türü uyuşturucu bulunduğunu anımsattı.

M.M.E'nin 23 Aralık 2020 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatan Arkın, M.M.E'nin ayni gün gönüllü ifade vererek konu maddeleri zanlı H.A.'dan aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlı H.A.'ın Hisarköy’de tespit edilerek tutuklandığını belirten Arkın, zanlının bahçe evinde yapılan aramada çantada hint keneviri, zanlıya ait Lefkoşa'daki evinde yapılan ise içinde kokain kalıntısı olan cam tabak, 2 adet banknot, kredi kartı ve 2 jilet bulunduğunu açıkladı.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten Arkın, Devlet Kimya Laboratuvarı’ndan gelen analiz sonuçlarında, M.M.E’nin tasarrufunda bulunan sarma sigara içerisinde 377 miligram tütünle karışık hint keneviri türü uyuşturucu madde, ikametgahında bulunan maddenin 49 miligram olduğunun, zanlı H.A’ın tasarrufundaki maddelerin 16 gram 790 miligram hint keneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi üzerinde kokain ve hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı, kredi kartı, jilet ve banknotlar üzerinde de kokain türü uyuşturucu madde kalıntısının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığının kalmadığını kaydeden Arkın, zanlı M.M.E hakkında 3 gram kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf, zanlı H.A. hakkında 3 gram kanunsuz uyuşturucu madde verme, 28 gram hint keneviri türü, 1 gram kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi tasarrufu davalarını getirildiğini ve zanlıların davalarını kabul ettiğini açıkladı.

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25/12/2020 16:34