Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu, kanunsuz av fişeği tasarrufu ve gümrüksüz ve ithali yasak mal tasarrufundan 4 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün Lefkoşa’da ikametgâhında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri bulunan C.G.(K-32) tutuklandı.

-Kanunsuz patlayıcı madde ithal ve tasarrufu

Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısından dün gece saat 00.10 sıralarında KKTC’ye geçiş yapmak isterken aracında polis tarafından yapılan kontrolde, toplam 27 adet av fişeğini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen K.D.(E-39) tutuklandı.

-Gümrüksüz ve ithali yasak mal tasarrufu

Gazimağusa’da dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, tasarruflarında, gümrüğe beyan edilmemiş ve ülkeye ithali yasak olan toplam 24 adet elektronik sigara ve 5 adet elektronik sigara sıvısı tespit edilen S.P.T.(E-18) ve A.E.G(E-18) tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.