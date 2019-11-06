Uyuşturucu kullanımının sebep olduğu trafik kazasında 3 kişi daha tutuklandı

4.11.19 akşamı Gazimağusa Salamis Caddesi üzerinde meydana gelen ve JR 835 plakalı aracın sebebiyet verdiği trafik kazasında baygınlık geçiren araç sürücüsü Ertuğrul Öksüz Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştı. Polisin sorgusunda kaza öncesi birlikte seyahat ettiği arkadaşı Tuğba Tiken ile birlikte uyuşturucu madde aldığını itiraf eden araç sürücüsü Ertuğrul Öksüz polis tarafından tutuklanmış, araçta birlikte seyahat ettiği Tuğba Tiken (K-20) ise bulunamadığı cihetle aleyhinde derdest müzekkeresi temin edilmişti.

Zanlı Ertuğrul Öksüz 5.11.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tuğba Tiken’nin bulunması için sürdürülen tahkikatta ayni gün saat 10.00 raddelerinde Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri İskele bölgesi içerisinde tespit ettikleri içerisinde arana şahıs Tuğba Tiken’nin de bulunduğu ve Ahmet Celil Yılmazer (E-21) kullanımındaki araçta arama gerçekleştirdi. Aramada araç içerisinde 600 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta bulunan Tuğba Tiken in tasarrufunda sentetik cannabinoid türüuyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan tütünle karışık ucu yanık bir sigara bulunarak emare olarak alındı.

Araç sürücüsü Ahmet Celil Yılmazer yanında araçta yolcu olarak bulunan Tuğba Tiken ve Mert Yusuf Bolatdemirci (E-19) isimli zanlılar da polis tarafından tutuklanarak ek tutukluluk talebiyle bugün 6.11.19 tarihinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Zanlılardan Tuğba Tiken Gazimağusa kaza mahkemesinde, diğer zanlılar Ahmet Celil Yılmazer ve Mert Yusuf Bolatdemirci İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı Tuğba Tiken neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, gazetecilere uygunsuz hareket yaptı.

Mesele ile ilgili soruşturma devam etmektedir. (MHA)

06/11/2019 18:45