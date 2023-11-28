Uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün Girne ve Lefkoşa’da yapılan aramalarda toplam 4 kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında Girne’de tarafından E.W.(E-28), P.C.O.(E-25) ve H.L.M.J.’nin (K-24) birlikte bulundukları evde yapılan aramada, tasarruflarında yaklaşık 152 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 700TL, 65 Stg, 65 Euro ve 5 ABD Doları nakit para tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Öte yandan, yine dün saat 17.30 sıralarında Lefkoşa’da, şüpheli hareketleri nedeniyle İ.Y.’nin (E-23) üzeri arandı ve tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alındı. İ.Y. de tutuklandı.

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Sahte pasaportla Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen bir erkek ile bir kadın tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen ve gerçek isimleri henüz tespit edilemeyen bir erkek ile bir kadının, başka bir erkek ve bir kadın adına düzenlenmiş pasaportları görevli memura vererek, belgede adı geçen şahısların kimliğine bürünüp kayıt temin etmeye teşebbüs ettikleri tespit edildi. Bahse konu kişiler tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kayıp olan Yusuf Ezer bulundu

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