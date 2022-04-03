Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

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03/04/2022

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Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı

Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu üzerinde dün kontrol maksatlı durdurulan D.N.’nin (E-21) kullanımındaki ve N.N.’nin (E-23) de yolcu olarak bulunduğu araçta, yaklaşık bir gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. İleri soruşturmada da D.N’nin kalmakta olduğu Lefke’deki ikametgahında içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

 

 

03/04/2022 15:40
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TAGS: Uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı
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