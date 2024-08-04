Uyuşturucu madde zanlıları mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Güzelyurt'ta meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan zanlılar Aziz ve Hasan Topaloğluları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Türkay Saygılı olayla ilgili bulguları aktardı. Saygılı, 4 Ağustos 2024 tarihinde saat 00:10 raddelerinde Güzelyurt’ta, Merkez Komutanlığı arka kısmında dere yatağı içerisinde Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri görevde bulundukları bir esnada park halinde bulunan HN 134 plakalı Mercedes Vito marka araç içerisinde şüpheli görülen Güzelyurt’ta sakin zanlılar Aziz Topaloğluları ve Hasan Topaloğluları tasarruflarında bulundurdukları ve içerisinde uyuşturucu madde olduğundan şüphe edilen maddeyi yere attıkları bir esnada polis ekipleri tarafından göz altına alındıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğundan zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.