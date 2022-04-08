Uyuşturucu madde zanlılarına 7 gün ek tutukluluk

Üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu madde bulunan Ali Akçam ve mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan Yakup Çebi tutuklanmış ve 05.04.22 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün “Kanunsuz Hint keneviri tasarrufu” suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy olgularla ilgili mahkemeye anımsatma yaptı. 04.04.22 tarihinde Gazimağusa’ da zanlının bir araç içerisinden indikten sonra alıkonduğunu ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda Hint keneviri olduğuna inanılan yaklaşık 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındıktan sonra araç sahibi Yakup Çebi ile birlikte tutuklandığını söyledi.

Ayni gün zanlının ikametgahında yapılan aramada, yatak odasındaki komodin çekmecesi içerisinde, Hint keneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan parçacıklar bulunarak emare alındığını ifade eden tanık, temin edilen tutukluluk süresi içerisinde zanlının ikinci bir gönüllü ifade verdiğini, suçunu kabul ettiğini, önceden mesele ile ilgili tutuklanan zanlı 2 konumundaki Yakup Çebi’nin aleyhinde suç tespit edilmemesi sonucu şartsız salıverildiğini söyledi.

Mesele ile ilgili uzman raporlarının henüz kendilerine ulaşmadığını, zanlının vermiş olduğu ifadesinde bir şahıstan bahsetmesi ve bu yönde de araştırma yapılacak olmasına değinen tanık polis, serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunan zanlının tahkikatın selameti açısından 7 gün daha tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 7 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Bu habere tepkiniz:



08/04/2022 18:38