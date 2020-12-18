Uyuşturucu maddelerle ilgili uzman raporu bekleniyor

Tasarruflarında yaklaşık 11 gram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan Nijerya uyruklu Angustine Uwadia Ubebe, Atong A. Herbert ve Stanley Oyari Akbor hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlılar bugün kanunsuz Hint keneviri alma, verme ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede alınan emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğini ancak henüz bir cevap alınamadığına dikkat çeken polis, zanlılar hakkında 4 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 4 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.









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18/12/2020 16:03