Uyuşturucu maddeyi almak için gittiği mezarlıkta yakayı ele verdi

Aygün mezarlığına giderek alması için bırakılan Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 42 gr ağırlığındaki maddeyi aldıktan sonra pusudaki polislere yakalanan Aygün sakini Burak Altınışık suçüstü hali gereği tutuklanarak uyuşturucu maddeye emare olarak el konuldu.

Zanlı bugün kanunsuz Hint keneviri alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser şahadet vermek üzere Polis memuru Osman Üreten’i tanık kürsüsüne çağırdı. PM Üreten yemin altında verdiği şahadetinde olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. 24.04.21 tarihinde saat 1400 raddelerinde alınan bilgi ışığında zanlının Aygün köyünde tespit edildiğini ve takip edildiğini belirten tanık polis, Aygün mezarlığı içerisine giren ve bir mezar içerisinden bir şeyler alıp polisi görmesi üzerine elindekini atıp kaçmaya çalışan zanlının makul güç kullanılarak etkisizi hale getirildiğini söyledi.

Yapılan incelemede zanlının attığı iç içe sarılı şeffaf naylon parçası içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 42 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, suçüstü hali gereği zanlının tutuklandığını belirtti.

Yapılan soruşturmada ve zanlıdan temin edilen gönüllü ifadesinde bahse konu maddeyi 23.4.21 tarihinde İskele Makenzi mevkiinde bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis, zanlının ifadesi sonrasında PCR testi yapılarak doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Meselenin yeni olduğunu, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, hafta sonu olması nedeniyle emarelerin uzmana gönderilemediğini ve aranmakta olan bir şahsın olduğuna dikkat çeken tanık polis, tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savunma avukatı talep edilen süreye itiraz etmezken polisin zanlıya uyguladığı makul güç konusunda hemfikir olmadığını belirterek müvekkilinin doktor kontrolünden geçirilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. Yargıç, savunma avukatının talebi doğrultusunda zanlının Gazimağusa devlet Hastanesinde yeniden doktor kontrolünden geçirilmesi yönünde ayrıca emir verdi.(MHA)

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25/04/2021 14:19