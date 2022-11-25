Uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı: Teminatla serbest kaldı

Gazimağusa’da kaldığı evde uyuşturucu madde suçundan yakalanan 25 yaşındaki H.Y., işlediği suçlardan ileride yargılanmak üzere KKTC dışına çıkmaktan men edip 15 bin TL nakdi teminata bağlandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne Ceza Davaları Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler huzuruna çıkartılan H.Y. ile ilgili talebi Narkotik ve Kaçakçılık Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy aktardı.

Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından methaldar olan H.Y.’yi 15 Kasım’da ikamet ettiği evde tespit edip tutukladığını kaydeden tanık polis, zanlının tasarrufunda satışa hazır paketler haline getirilmiş toplam 11,5 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde, 2 adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan 1 adet hassas terazi ve içerisinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olan ve uyuşturucu içiminde kullanılan bir adet nargileyi bulup emare aldığını belirtti.

Başlattığı soruşturmasını tamamladığını anlatan Özdesoy, mahkemeden zanlıyı uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıyı KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine, 15 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin lehine 100’er bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine emir verdi. (MHA)

Bu habere tepkiniz:



25/11/2022 20:11