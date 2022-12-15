Uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve tabanca ele geçirildi
15/12/2022
Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri “Örümcek Operasyonu” ismini verdikleri operasyonda, Sakarya bölgesinde Ö.D.’nin evine baskın düzenledi.
NKÖM ekiplerince düzenlenen operasyonda, 51 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet tabanca ve 1 adet canlı mermi ele geçirildi ve emareleri incelemeye gönderdi.
Mahkemeye meselenin olgularını Nurettin Enginer yemin altında verdiği şehadetinde aktardı.
Enginer aldıkları ihbar üzerine zanlının ikametgâhına bu sabah saat 00:40’ta baskın düzenlediklerini kaydetti.
Bahse konu evin kapısını makul güç kullanarak açan ekipleri, evdeki aramada mutfakta toplam 51 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 2 adet tabanca ve 1 adet canlı mermi bulup emare aldı.
Tanık polis, tahkikatını tamamlayabilmek için mahkemeden süre istedi.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)