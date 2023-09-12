Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı: Hintkeneviri ve Kokain Ele Geçirildi

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12/09/2023

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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Tutuklandı: Hintkeneviri ve Kokain Ele Geçirildi

Gönyeli’de dün saat 17.30'da B.G.N.A.'nın (E-24) kaldığı ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 200 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, bankamatik kartı, banknot para ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan  toplam 8300 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Z.M.S.A.S.(E-25), A.A.A.S.(E-25) ve O.H.I.(E-23) tutuklandı.

12/09/2023 12:10
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