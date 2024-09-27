Uyuşturucu Operasyonunda 4.6 Kilo Hintkeneviri Ele Geçirildi, 9 Tutuklama
27/09/2024
Uyuşturucu tacirlerine yönelik, Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 4 Kilo 600 Gram ağırlığında HİNTKENEVİRİ ve yaklaşık 5 Gram ağırlığında METAMFETAMİN türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ile 3 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışlarında elde edildiğine inanılan 910 ABD Doları, 150 Euro, 70 Stg ve 16.700 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında dokuz kişi tutuklandı.27/09/2024 13:07