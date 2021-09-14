Uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlatmış olduğu operasyonda zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne, Caleb İzunna Ewulu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı 13 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Gönyeli’de sakin Celeb Izunna EWULU'nun ikametgahında kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yapıldığı öğrenildiğini ve ayni gün saat 18:40 raddelerinde görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ikamet ziyaret edilerek zanlılar Emenike Kenneth Ogbu, Onye Dikachi Godwin Ikebuaku ve Celeb Izunna Ewulu'nun yatak odasında tespit edilirken zanlılar Gift Patrıck Ve Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu, Chidera Wayne Ubani Wayne ikametgahın salon-mutfak kısmında tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi.

Polis yapılan baskında konu ikametgahta zanlıların huzurunda mahkeme emri ile arama yapıldığını, yapılan arama neticesinde ikametgahın zanlı Ikebuaku ve Ewulu’ya ait yatak odasında içerisinde tespit edilen zanlı Ogbu’nun huzurunda konu odada yapılan aramada yerde parke üzerinde satışa hazırlanmak üzere düzenlenmiş 18 adet çizgili kağıt parçası içerisinde ve karton üzerinde yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yatak üzerinde bulunan siyah renk küçük zipli çanta içerisinde 11 paket halinde satışa hazır vaziyette dıştan şeffaf koli bandı ile sarılı kareli kağıt içerisinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri uyuşturtucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis yapılan aramaya müteakiben ayni odada devam eden aramada zanlı Ikebuaku’ya ait elbise dolabı içerisinde yine yeşil renk ayakkabı içerisine gizlenmiş yeşil renk çorap içerisinde satışa hazır vaziyette 6 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru Serkan sakallı devam eden aramada ikametgahın Gift Patrıck, Chibuikemk Kennedy NWAMURUAMU ve Chidera Wayne Ubani Wayne’ye ait yatak odasında huzurlarında yapılan aramada elbise dolabının Patrıck’e ait kısmında beyaz renk naylon poşette 9 adet foil kağıdına sarılı yaklaşık 3 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, zanlı Nwamuruamu’ya ait siyah renk ceketin sol iç cebinde 11 paket halinde satışa hazır vaziyette foil kağıda sarılı beyaz renk çizgili kağıt içerisinde yaklaşık 4 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 500 TL nakit para bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapılan sorgularında zanlı Emenike Kenneth Ogbu’dan yapılan soruşturmalarda Eylül 2021 ayı içerisinde Güney Kıbrıs’tan internet üzerinden irtibata geçtiği şahıs ile 14 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, ismini Henry olarak bildiği şahıs aracılığı ile ithal edip Gönyeli'de tanımadığı bir şahıstan alarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Yine yapılan soruşturmalarda OGBU’nun tasarrufunda bulunan 14 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeleri Eylül 2021 ayı içerisinde zanlılar Onye Dikachi Godwin Ikebuaku, Gift Patrıck ve Chibuikemk Kennedy Nwamuruamu’ya verdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis zanlı Ogbu’nun ayrıca yapılan soruşturmalarda 11 Eylül 2021 tarihinde ayni şekilde ismini Henry olarak bildiği şahıs ile irtibat kurup Güney Kıbrıs’tan 26 gram Hintkeneviri ile her bir paketi 1 gram olduğunu bildiği 15 paket halinde 15 gram olarak olmak üzere toplamda 41 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ettirip Gönyeli'de teslim alarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlılarının vermiş oldukları ifadeler ve beyanların teyit tekzip edileceğini aranan emareler ve alınması gereken daha ifadeler olduğunu belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



14/09/2021 11:10