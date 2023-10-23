Uyuşturucu satıcısı tutuklu kalmaya devam edecek

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda yüksek miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu ile yakalanan Nijeryalı 33 yaşındaki Victor Attansey dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube ekipleri tarafından Dumlupınar’da bulunan bir apartmanın çevresinde soruşturma yapıldığı sırada söz konusu apartmanda kalan Victor Attansey’in tasarrufunda bulundurduğu 12 paket içerisindeki yaklaşık 300 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu maddeler ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas teraziyi ikametgahın batıya bakan penceresinden aşağıya atıp apartmandan kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tespit edilerek makul kuvvet kullanılıp tutuklandığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olan bir adet ucu yanık sigara, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan kırmızı renk plastik öğütücü, yaklaşık bir gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan küçük şeffaf naylon, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan yeşil renk zipli çanta ile emare uyuşturucu maddelerin muhafazasında kullanılan naylon poşetlerle benzer özellik gösterdiğine inanılan bir çok naylon poşetin bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde soruşturma amaçlı zanlıdan parmak izi örneği alınmak istendiğini ancak zanlının bunu reddettiğini söyledi.

Zanlının soruşturmanın aydınlatılması için polise yardımcı olmadığını kaydeden Ramiz, kayıp olduğuna inanılan emareler, alınacak ifadeler, soruşturulması gereken şahıslar olduğunu söyledi. Polis, ele geçirilen emarelerin analize ve parmak izi incelemesine gönderileceğini belirterek, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.