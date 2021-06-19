Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Girne’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu, verme ve ithal suçlarından tutuklanan Mustafa Ömer Soytürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

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19/06/2021

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Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Girne’de meydana gelen uyuşturucu tasarrufu, verme ve ithal suçlarından tutuklanan Mustafa Ömer Soytürk dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru, zanlının uyuşturucu tasarrufu, verme ve ithal suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 15 Haziran 2021 tarihinde Girne’de kullanımında bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen zanlının üzerinde ve araçta yapılan aramada, 40 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu hapları Nisan ayı 2021 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan 65 adet olarak getirdiğini, 20 adetini kendisinin kullandığını, 5 adetini ise hap başı 100 TL ye sattığını, diğer hapları eğer müşteri bulsaydı satacağını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması, zanlının 5 bin TL nakit teminat yatırması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

19/06/2021 09:35
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TAGS: Mustafa Ömer Soytürk
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