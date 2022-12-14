Uyuşturucu, silah ve mermi ele geçirildi

Girne’de dün kanunsuz uyuşturucu madde, ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.A.(E-38) ve F.A.’nın (K-33) tasarruflarında MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 12 adet hap, 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve 6 adet canlı mermi ile yaklaşık 0.5 mlgr. ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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14/12/2022 14:24