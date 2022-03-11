Uyuşturucu soruşturmasında aranan şahıs tutuklandı

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11/03/2022

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Uyuşturucu soruşturmasında aranan şahıs tutuklandı

Girne’de “Kanunuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada olayla bağlantısı görülen ve aranmakta olan 19 yaşındaki erkek şahıs, dün, Ozanköy’de tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 4 Mart’ta, Girne’de meydana gelen “Kanunuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçu ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı görülen ve aranmakta olan H.T.K.’nin (E-19), dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Ozanköy’de tespit edilerek tutuklandığı bildirildi.

Akabinde söz konusu şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 0.2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

 

11/03/2022 14:19
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TAGS: Uyuşturucu soruşturması, tutuklu, haber, kktc
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