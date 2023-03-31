Uyuşturucu suçundan yargılanan Sait Kara'ya 9 ay hapis cezası

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu suçundan yargılanan Sait Kara 9 ay hapse mahkum edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Sağer açıkladı.

Sağer, uyuşturucu suçlarının 2021 yılından beri mahkeme gündemindeki tüm davaların yüzde 38,68’ini kapladığını belirtti.

Sağer, sanığın son derece yaygın olan bir suçu işlemiş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Yargıç Sağer, sanığın adaletin erken tecellisine katkı koymasını, uyuşturucuyu ticari değil şahsi kullanım için tasarruf etmiş olmasını hafifletici etken olarak ele aldıklarını belirterek, 9 gram hintkeneviri suçunda 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı

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31/03/2023 20:20