Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan zanlı tutuklandı

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29/11/2024

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Uyuşturucu tasarrufu suçundan aranan zanlı tutuklandı

İskele’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili aranan zanlı, tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 16 Kasım’da polis tarafından yapılan denetimler sırasında, kontrol maksatlı durdurulan D.D.D’nin (E-22) yönetimindeki ve A.C.A. (E-20) ile A.C.Y’nin (E-22) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde tespit edilmesiyle ilgili olarak yürütülen soruşturmada meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranan Y.Y. (E-20), dün tespit edilerek tutuklandı

29/11/2024 13:55
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TAGS: haber, kıbrıs
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